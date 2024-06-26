Yonhap: запущенная Северной Кореей ракета взорвалась в воздухе

Ракета, которую северокорейские военные запустили утром в среду, взорвалась в воздухе, пролетев около 250 км, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник в Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских войск.
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