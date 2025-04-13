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Царьград

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Климатическая катастрофа на пороге: свыше 5 млрд людей пострадают

Климатическая катастрофа на пороге: свыше 5 млрд людей пострадают

По расчетам ученых, к 2050 году из-за глобального потепления под ударом окажется почти всё человечество.

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