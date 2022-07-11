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Таксисты-конкуренты столкнулись на перекрестке в Уссурийске

Таксисты-конкуренты столкнулись на перекрестке в Уссурийске

В Уссурийске столкнулись два автомобиля конкурирующих фирм такси. 20-летний водитель "подпер" своего 73-летнего коллегу на дороге, нарушив правила расположения машин на проезжей части.

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