Таксисты-конкуренты столкнулись на перекрестке в Уссурийске

В Уссурийске столкнулись два автомобиля конкурирующих фирм такси. 20-летний водитель "подпер" своего 73-летнего коллегу на дороге, нарушив правила расположения машин на проезжей части.
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