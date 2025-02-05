В Никарагуа сообщили о выходе из ФАО и закрытии ее представительств

В правительстве Никарагуа сообщили, что страна выходит из состава Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) после ее доклада о состоянии продовольственной безопасности в мире в прошлом году.
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