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Замглавы ВГА Херсонской области Губарева: Херсон укрепляют на случай прорыва боевиков ВСУ

Замглавы ВГА Херсонской области Губарева: Херсон укрепляют на случай прорыва боевиков ВСУ

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонщины Екатерина Губарева поделилась информацией о том, что город Херсон, как и близлежащие территории, укрепляют ради защиты от Вооружённых сил Украины, которые могут попробовать взять город штурмом.

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