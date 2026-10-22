© onapalmtree/Shutterstock/FOTODOMВласти Таиланда решили отложить введение выездного налога в размере $30 для авиапассажиров, чтобы поддержать развитие туризма, заявил министр финансов и вице-премьер Экнити Ниттханапрапат.
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