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Неудобный вопрос российского дипломата заставил резко оборвать разговор британского ведущего Sky News

Неудобный вопрос российского дипломата заставил резко оборвать разговор британского ведущего Sky News

Разговор с первым зампостпреда России при ООН Дмитрием Полянским в прямом эфире британского телеканала Sky News был резко прерван после того, как российский дипломат задал неудобный вопрос ведущему о нацизме на Украине, передает РИА Новости.

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