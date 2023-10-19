Размышления о материнстве.

11 октября в общежитии Бобруйского государственного торгово-экономического колледжа состоялась встреча с интересным собеседником - Еленой Петровной Вабищевич, лектором Центра поддержки семьи, материнства и детства Покрова.
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