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На аукционе «Щелкунчика» будут продавать не более четырех билетов в одни руки

На аукционе «Щелкунчика» будут продавать не более четырех билетов в одни руки

Участники аукциона по продаже билетов на балет «Щелкунчик» не смогут приобрести более четырех билетов в одни руки, сообщает Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) в своем телеграм-канале.

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