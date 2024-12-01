На аукционе «Щелкунчика» будут продавать не более четырех билетов в одни руки

Участники аукциона по продаже билетов на балет «Щелкунчик» не смогут приобрести более четырех билетов в одни руки, сообщает Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) в своем телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии