Тотальная ложь Запада - прямая дорога в ядерный Армагеддон

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Ложь дичайшего запада в отношении России (Руси) зародилась со времён Ивана Грозного. И дожила благополучно до наших дней. Обидно. Обидно за то, что Россия мало, ох как мало, била этих "просвещённых". Высосав из пальца про Россию непотребное, из того же пальца, про себя любимых только сладюсенькое. А по сути западлючее обЧество, это просто людские гады. И не надо говорить об их исскуйстве. Оно такое же хреновое, как и они сами. Вечно спасая цивилизацию на экране, устраивают кровавые бани в жизни. Беззубые писаки, лауреаты чего-то там, художнички и прочая богемка, славила и будет славить себя ещё долго. Если их всех разом не остановить. Они просто развращают умы. Детей, молодежи, да и всех остальных. Сами развращенные до крайности, тем не менее тычут в нас пальцем. Эх, оторвать бы эти пальчики.