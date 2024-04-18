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Тотальная ложь Запада - прямая дорога в ядерный Армагеддон

Тотальная ложь Запада - прямая дорога в ядерный Армагеддон

Желание создать объективное суждение о происходящим и чтение, слушание, смотрение западных средств массовой информации создаёт впечатление, что Россия и Запад живут не просто на разных планетах, но и в разных измерениях, в мирах, которые соприкасаются каким-то непонятным образом.

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Комментарии
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Ирина Черных
Подонки всех стран уже давно объединились, и гадят вместе с англичанкой.
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13 час.
Владимир Соловьев
&quot;Запад, который считался поборником правды и объективности&quot;. СЧТАЛСЯ! ГОРБАЧЁВЫМИ, СОЛЖЕНИЦИНАМИ И ЕЛЬЦИНЫМИ!  ИЗ ЗАПАДНОЙ КОЛОНИАЛЬНОЙ &quot;ПРАВДЫ&quot; ВЫРОСЛИ ЛУЧШИЕ СОРТА ЛЖИ!
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8 час.
С С
Ложь дичайшего запада в отношении России (Руси) зародилась со времён Ивана Грозного. И дожила благополучно до наших дней. Обидно. Обидно за то, что Россия мало, ох как мало, била этих &quot;просвещённых&quot;. Высосав из пальца про Россию непотребное, из того же пальца, про себя любимых только сладюсенькое. А по сути западлючее обЧество, это просто людские гады. И не надо говорить об их исскуйстве. Оно такое же хреновое, как и они сами. Вечно спасая цивилизацию на экране, устраивают кровавые бани в жизни. Беззубые писаки, лауреаты чего-то там, художнички и прочая богемка, славила и будет славить себя ещё долго. Если их всех разом не остановить. Они просто развращают умы. Детей, молодежи, да и всех остальных. Сами развращенные до крайности, тем не менее тычут в нас пальцем. Эх, оторвать бы эти пальчики.
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5 час.

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