Жительница Петрозаводска перевела мошенникам сотни тысяч рублей, попавшись на уловку

Очередной случай мошенничества на грани фантастики. Жители Карелии охотно верят во всякую чушь. Как рассказали в МВД Карелии, в дежурную часть Управления МВД России по Петрозаводску поступило заявление от 55-летней жительницы города.
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