Гандбол: «Лада» закрыла победную серию «Черноморочки»

Волжанки стартовали очень мощно — 7 матчей, 7 побед. Но затем потерпели два поражения подряд: на выезде уступили грандам — сначала серебряному призеру минувшего сезона «Ростов-Дону» — 25:28, а затем действующему чемпиону России московскому ЦСКА — 34:40.