Игорь Ким выкупил дочерний банк концерна Volkswagen в России

Бизнесмен и совладелец Экспобанка Игорь Ким, который в последние два года активно покупает производственные активы, банки и лизинговые компании уходящих с российского рынка иностранных компаний, приобрел дочерний банк концерна Volkswagen, следует из данных СПАРК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии