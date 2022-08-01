Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Хачатурянц пока не согласился сменить Федуна во главе «Спартака», но вероятность его назначения высока

Ашот Хачатурянц пока не согласился стать президентом «Спартака» вместо Леонида Федуна. «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что бывший глава РПЛ еще не принял предложение о работе в московском клубе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх