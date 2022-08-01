Хачатурянц пока не согласился сменить Федуна во главе «Спартака», но вероятность его назначения высока

Ашот Хачатурянц пока не согласился стать президентом «Спартака» вместо Леонида Федуна. «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что бывший глава РПЛ еще не принял предложение о работе в московском клубе.