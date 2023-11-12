Вагенкнехт без психов и экстремистов. Поддержат ли немцы «комсомолку, спортсменку и просто красавицу»?

«Красная фурия», а именно так называли Сару Вагенкнехт за ее яркие выступления в Бундестаге, когда она была лидером фракции партии «Левая» почти 9 лет до 2019 года, все это время была грозой в правительстве Германии во главе с Ангелой Меркель.