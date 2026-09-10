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Датский принц Кристиан исчез после похорон короля Норвегии

Датский принц Кристиан исчез после похорон короля Норвегии

Наследный датский принц Кристиан исчез после похорон норвежского короля Харальда V. Об этом 9 сентября написала норвежская газета Dagbladet.

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