Стала известна причина, почему Bethesda до сих пор использует древний движок Creati...

Стала известна причина, почему Bethesda до сих пор использует древний движок Creation Engine в своих играхСтудия Bethesda известна всему геймерскому сообществу в том числе благодаря тому, что упорно не желает идти в ногу со временем, и раз за разом используется в разработке своих игр старый движок собственного производства — Creation Engine.