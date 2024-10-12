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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Стала известна причина, почему Bethesda до сих пор использует древний движок Creati...

Стала известна причина, почему Bethesda до сих пор использует древний движок Creati...

Стала известна причина, почему Bethesda до сих пор использует древний движок Creation Engine в своих играхСтудия Bethesda известна всему геймерскому сообществу в том числе благодаря тому, что упорно не желает идти в ногу со временем, и раз за разом используется в разработке своих игр старый движок собственного производства — Creation Engine.

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