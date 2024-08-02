Живописный остров у берегов Шотландии выставили на продажу за 20 млн рублей

При наличии разрешения там можно построить собственный дом Необитаемый остров Фладда-Чуайн, расположенный у побережья острова Скай в Шотландии, выставлен на продажу за 190 тысяч фунтов стерлингов (порядка 20 млн рублей).
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