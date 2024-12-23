Москва предложила Западу убрать Зеленского

Александр Фидель 23 декабря 2024 г. В ходе итоговой пресс-конференции Владимир Путин, на первый взгляд, не сделал сенсационных заявлений относительно позиции и подходов России к разрешению украинского конфликта.
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