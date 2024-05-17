В Прикамье отключат вещание телеканалов и радио

Это произойдет из-за плановых профилактических работ.На следующей неделе в некоторых районах Пермского края возможны кратковременные перебои в телерадиосигнале из-за плановых профилактических работ, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на Пермский РТРС.
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