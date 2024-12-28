Что ждет россиян в следующем году: мнения ведущих политологов России

Впереди Новый год, и вопросы о будущем страны становятся все более актуальными. Что ждет Россию в ближайшие месяцы? На этот раз в рубрике «Смыслы недели» мы собрали мнения ведущих политологов, чтобы понять, какие тенденции и вызовы могут определить развитие государства в 2025 году.