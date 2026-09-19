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Zero Hedge

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Los Angeles Ranks Last Among 100 US Metros For Affordability And New Home Construction

Los Angeles Ranks Last Among 100 US Metros For Affordability And New Home Construction

Los Angeles Ranks Last Among 100 US Metros For Affordability And New Home Construction Authored by Mary Prenon via The Epoch Times, Des Moines, Iowa, ranked first and Los Angeles ranked last in Realtor.

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