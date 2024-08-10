Экс-замначальника генштаба частично признал вину в многомиллионных взятках Вчера

Фото: freepik.com/free-photo Илья Мартов Бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и начальник Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин частично признал свою вину в получении крупных взяток.
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