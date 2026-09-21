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Царьград

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Кадастр-Про внедрит дроны для контроля земель с 1 октября 2026 года

Кадастр-Про внедрит дроны для контроля земель с 1 октября 2026 года

С 1 октября 2026 года в России начнут использовать дроны для контроля за использованием земель. Руководитель «Кадастр-Про» Павел Чернов рассказал о новых рисках для владельцев, связанных с соблюдением назначения земельных участков и их чистотой.

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