Жители Алтая пожаловались на озверелых пчел в поселке Украинском на улице Украинской

По словам женщины, пчелы систематически веду себя крайне недобродушно и набрасываются на детей Жительница Алтайского края уже 15 лет не может справиться с соседскими пчелами, которые залетают на ее участок и кусают детей.
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