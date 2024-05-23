Число студентов на программу по разработке БПЛА в Тульской области увеличат втрое

В Тульской области втрое увеличат число студентов, обучающихся по программе разработки БПЛА. Об этом рассказала министр образования Тульской области Оксана Осташко в ходе брифинга для средств массовой информации.
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