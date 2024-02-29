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«Полный провал ВСУ»: ВС РФ прорвали новую линию обороны ВСУ за Авдеевкой, полностью взяв Бердычи, Тоненькое и Орловку: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 29 февраля 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

«Полный провал ВСУ»: ВС РФ прорвали новую линию обороны ВСУ за Авдеевкой, полностью взяв Бердычи, Тоненькое и Орловку: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 29 февраля 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 29 февраля 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: Артёмовское направление: Под Артёмовском подразделения ВС РФ смогли существенно продвинуться в Красном, установив контроль над половиной населенного пункта.

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