Брюнет не захотел платить за проезд и избил кондуктора в Астрахани

Это не первое его преступление.В городском автобусе Астрахани пассажир не захотел платить за проезд. Кондуктор вежливо попросила его оплатить поездку, он отказался, потом обматерил кондуктора, ударил ее, начал трясти, после чего ушел и преспокойно уселся на место.
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