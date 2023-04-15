Пора разговеться. Как правильно выходить из поста

После семинедельного воздержания разговеться в честь Пасхи — святое дело. Но если делать это неправильно, можно не только разом перечеркнуть всю пользу, которую с таким трудом удалось достичь во время аскезы, но и существенно навредить здоровью.
После семинедельного воздержания разговеться в честь Пасхи — святое дело. Но если делать это неправильно, можно не только разом перечеркнуть всю пользу, которую с таким трудом удалось достичь во время аскезы, но и существенно навредить здоровью.
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