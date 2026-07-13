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Экономист Щербаченко предупредил, что мошенники под видом УК пытаются получить доступ к смартфонам россиян

Экономист Щербаченко предупредил, что мошенники под видом УК пытаются получить доступ к смартфонам россиян

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил NEWS.ru о новом виде мошенничества: злоумышленники звонят с неизвестных номеров и представляются сотрудниками управляющих компаний.

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