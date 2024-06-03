Египет строит четвертую пирамиду

Все верно, Египет работает над созданием первого в мире города, основанного на туризме (с перспективой даже на космическом туризме), ключевой точкой которого станет гигантская пирамида с основанием 1000 метров на сторону и высотой 650 метров (в 4 раза больше пирамиды Хеопса).
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