Египет строит четвертую пирамиду

Все верно, Египет работает над созданием первого в мире города, основанного на туризме (с перспективой даже на космическом туризме), ключевой точкой которого станет гигантская пирамида с основанием 1000 метров на сторону и высотой 650 метров (в 4 раза больше пирамиды Хеопса).