Ignio.com Рак. Еженедельный эротический гороскоп за 4 - 10 ноября

Эта неделя связана с различного рода тренировками и испытаниями. В физическом плане это означает, что вы склонны чрезмерно волноваться перед близостью, слишком много внимания уделяя вопросам технического совершенства.
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