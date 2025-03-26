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Оказался не готов к роли отца: поведение Джастина Бибера становится все более странным

Оказался не готов к роли отца: поведение Джастина Бибера становится все более странным

Джастин Бибер испугал фанатов забравшись на крышу. Джастин Бибер на крыше LEGION-MEDIAФолловеры 31-летнего Джастина Бибера недоумевают: что происходит с певцом? Его поведение становится всё более странным день ото дня.

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