Оказался не готов к роли отца: поведение Джастина Бибера становится все более странным

Джастин Бибер испугал фанатов забравшись на крышу. Джастин Бибер на крыше LEGION-MEDIAФолловеры 31-летнего Джастина Бибера недоумевают: что происходит с певцом? Его поведение становится всё более странным день ото дня.
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