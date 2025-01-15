Сила в правде
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Сила в правде

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Патрушев предрёк ликвидацию Украины как государства уже в этом году

Патрушев предрёк ликвидацию Украины как государства уже в этом году

Помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью «Комсомольской правде» заявил, что новый президент США Дональд Трамп будет в меньшей степени уделять внимание поддержке Украины, его больше интересуют другие части мира.

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