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Царьград

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Спасители вытащили из огненной ловушки 6 человек: Пожар охватил подземный паркинг в Москве

Спасители вытащили из огненной ловушки 6 человек: Пожар охватил подземный паркинг в Москве

В Москве, на Краснобогатырской улице, произошло возгорание двух автомобилей в подземном паркинге. Успешные действия МЧС позволили спасти шестерых человек.

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