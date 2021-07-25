«Никогда не называйте меня ниггером». Айзейя Томас отреагировал на комментарий болельщика о «Дрим Тим»

Легендарный разыгрывающий «Детройта» Айзейя Томас отреагировал на комментарий болельщика по поводу его непопадания в знаменитую олимпийскую сборную США 1992 года, получившую прозвище «Дрим Тим».
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