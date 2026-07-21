РИА Новости пишет об идее ОП ввести для пенсионеров скидки на все услуги ЖКХ

Владислав Гриб выступил с предложением о введении скидок на все услуги ЖКХ для пенсионеров. По мнению заместителя секретаря Общественной палаты России, система должна учитывать как социальное положение граждан, так и площадь принадлежащего им жилья.
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