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РИА Новости пишет об идее ОП ввести для пенсионеров скидки на все услуги ЖКХ

РИА Новости пишет об идее ОП ввести для пенсионеров скидки на все услуги ЖКХ

Владислав Гриб выступил с предложением о введении скидок на все услуги ЖКХ для пенсионеров. По мнению заместителя секретаря Общественной палаты России, система должна учитывать как социальное положение граждан, так и площадь принадлежащего им жилья.

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