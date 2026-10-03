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Браташ о 5:6 Б со СКА: «Адмирал» выглядел достойно моментами, решили три гола в меньшинстве. Неоднозначное содержание игры»

Главный тренер « Адмирала » Олег Браташ высказался о гостевом поражении от СКА (5:6 Б) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

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