MacRumors: Apple сломала поддержку USB-хабов обновлением macOS 14.1

Некоторые пользователи Mac после обновления до macOS 14.4 пожаловались на неработающие USB-хабы при подключении их к компьютерам, в результате чего периферийные устройства, такие как мыши, клавиатуры и мониторы, перестали распознаваться.
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