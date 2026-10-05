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Ростех

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«Крылья Ростеха» глазами студентов

«Крылья Ростеха» глазами студентов

Фото: пресс-служба МАИ Каково это — начать работу в авиастроении еще во время учебы в вузе? Для участников образовательно-профессионального трека «Крылья Ростеха» профессиональный путь начинается с первого курса.

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