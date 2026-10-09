Пользователь сети нашел один из худших дизайнов ванной комнаты. Создатель этого дизайна, похоже, любил топить персонажей в бассейне, когда играл в The Sims.
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