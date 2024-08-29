Синдром беспокойных ног: как проявляется данное нарушение работы организма и как его избежать

Когда мурашки в ногах мешают ночному отдыху, стоит немедленно обратиться к врачу. Это может быть первым тревожным звоночком о нарушениях в работе организма! Синдром беспокойных ног (СБН), или болезнь Уиллиса-Экбома, представляет собой неврологическое состояние, которое связано с работой нервной системы (а именно головного и спинного мозга).