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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Синдром беспокойных ног: как проявляется данное нарушение работы организма и как его избежать

Когда мурашки в ногах мешают ночному отдыху, стоит немедленно обратиться к врачу. Это может быть первым тревожным звоночком о нарушениях в работе организма! Синдром беспокойных ног (СБН), или болезнь Уиллиса-Экбома, представляет собой неврологическое состояние, которое связано с работой нервной системы (а именно головного и спинного мозга).

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