На Кубани детсад «Счастливое детство» обновили за 2 млн рублей

В селе Ванновском Тбилисского района завершился ремонт детского сада № 18 «Счастливое детство»: на выделенные из краевого бюджета два миллиона рублей отремонтировали кровлю, откосы и музыкальный зал, а также закупили новые стулья.
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