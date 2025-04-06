Нагорных назвал обидным пропущенный гол от «Зенита» в моменте с Глушенковым

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что футболисты московского клуба хорошо знают качества полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова, поучаствовавшего в голевой атаке петербургской команды в матче 23-го тура РПЛ, из-за чего пропущенный мяч кажется еще более обидным.