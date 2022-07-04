Le Monde: свыше 100 тысяч украинцев прибыли во Францию с конца февраля

Более 100 тысяч украинских беженцев прибыли во Францию с начала российской спецоперации. По словам главы межминистерского кризисного центра префекта Жозефа Зимета, французские власти не знают о размещении и половины из приезжих, передает Le Monde.
Более 100 тысяч украинских беженцев прибыли во Францию с начала российской спецоперации. По словам главы межминистерского кризисного центра префекта Жозефа Зимета, французские власти не знают о размещении и половины из приезжих, передает Le Monde.
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