Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 566 подписчиков

Как может пройти церемония прощания с Усольцевыми: Озвучен "особый обряд"

Как может пройти церемония прощания с Усольцевыми: Озвучен "особый обряд"

Заочное отпевание, закрытый гроб с фотографией и цветы вместо тела - специалист похоронного дела рассказал, какой "особый обряд" может состояться для семьи Усольцевых, если их официально признают погибшими, но останки так и не найдут.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии