Как может пройти церемония прощания с Усольцевыми: Озвучен "особый обряд"

Заочное отпевание, закрытый гроб с фотографией и цветы вместо тела - специалист похоронного дела рассказал, какой "особый обряд" может состояться для семьи Усольцевых, если их официально признают погибшими, но останки так и не найдут.
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