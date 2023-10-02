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Мостовой о замене Промеса в матче с «Крыльями»: «Не знаю, чем Абаскаль это аргументирует. Журналисты его восхваляли – посмотрим, что будет после этой игры»

Мостовой о замене Промеса в матче с «Крыльями»: «Не знаю, чем Абаскаль это аргументирует. Журналисты его восхваляли – посмотрим, что будет после этой игры»

В матче 10-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов» Промес был заменен на 60-й минуте – впервые в сезоне Мир РПЛ.

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