Промпроизводство Сингапура значительно просело относительно ожиданий аналитиков

Вышедшие данные объемов ноябрьского промпроизводства сильно разочаровали аналитиков. Эксперты ожидали замедления темпов промышленности, после резкого ее подъема годового роста в октябре на 7,65%, но рассчитывали сохранения роста на уровне 3,1% в прошлом месяце.
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