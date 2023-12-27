Промпроизводство Сингапура значительно просело относительно ожиданий аналитиков

Вышедшие данные объемов ноябрьского промпроизводства сильно разочаровали аналитиков. Эксперты ожидали замедления темпов промышленности, после резкого ее подъема годового роста в октябре на 7,65%, но рассчитывали сохранения роста на уровне 3,1% в прошлом месяце.