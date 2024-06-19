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Главу WADA Баньку вызвали на заседание в американский конгресс

Главу WADA Баньку вызвали на заседание в американский конгресс

Главу Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньку пригласили в американский конгресс для участия в заседании по теме изучения антидопинговых мер в преддверии летних Олимпийских игр 2024 в Париже.

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