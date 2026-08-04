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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серхио Перес о своей карьере: «Единственной командой, в которой я никак не ожидал оказаться, был «Ред Булл»

Пилот « Кадиллака » Серхио Перес рассказал о том, что был уверен в продолжении карьеры в команде Лоренса Стролла.

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